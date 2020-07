Más de mil comerciantes se han registrado para vender sus productos en la Convención Nacional Republicana

Sin dinero para garantizar la seguridad

"Con una creciente lista de desafíos, ya sea financiero, con comunicación, con la línea de tiempo, no puedo decir con confianza que este evento o nuestra comunidad no estarán en riesgo", sostuvo Williams. "No tengo la capacidad de suspender la convención, pero no tengo lo que necesito para mantenernos a salvo".