Máximo Álvarez se quebranta mientras daba su discurso en apoyo a Trump durante la Convención Nacional Republicana

“Sé todo sobre el pasado, nunca olvidaré el mío. Mi familia ha huido del totalitarismo y el comunismo. Y más de una vez. Primero, mi papá de España, luego de Cuba” , contó Álvarez residente de Hialeah. “Pero mi familia dejó de huir. Por la gracia de Dios, he vivido el sueño americano, la mayor bendición que he tenido. Mi papá, que solo tenía una educación de sexto grado, me dijo: ‘No pierdas este lugar. Nunca tendrás tanta suerte como yo'".

“Les hablo hoy porque es posible que al presidente Trump no siempre le importe ser educado, pero lo único que le importa a la extrema izquierda es el poder. Poder para ellos, no para nosotros. Les hablo hoy porque he visto personas así antes. He visto movimientos como este antes. He visto ideas como esta antes y estoy aquí para decirles que no podemos dejar que se apoderen de nuestro país", expresó el también presidente de la red de estaciones de servicio Sunshine Gasoline Distributors.