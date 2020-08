"Lo que ha hecho la administración Trump es destruir vidas": Nikki Fried sobre la crisis del coronavirus

“ Joe Biden tiene un plan real para combatir esta crisis de salud pública y hacer que nuestro estado vuelva a encarrilarse. No podemos traer de vuelta a estos floridanos, pero debemos honrar sus recuerdos con acciones y hacer todo lo posible para detener la propagación de covid-19 ”, refirió la comisionada en su participación.

Anticipa histórica participación

“Lo creo. Más personas están entendiendo por qué son importantes estas elecciones. No es R (republicanos) versus D (demócratas), es por el alma de nuestra nación y de estar seguros de que la vamos a restaurar, y que seguiremos siendo el faro de vida y la esperanza del mundo (cosa) que ya hemos perdido en los últimos 4 años”, respondió a Univision.

“Creo que las primarias del martes mostraron, no tan solo el martes, sino, alrededor del país mostraron grandes números en récord y creo que continuaremos en eso. Más personas se están registrando para votar y hay más personas que están enérgicas y comprometidas en estas elecciones ”, agregó Fried.

De hecho, señaló que hay muchos republicanos que no le darán el voto a Trump, por lo que será una elección crítica e interesante.

La falta de liderazgo de Ron DeSantis

Luego que el gobernador de Florida ha cancelado varias veces las reuniones de gabinete , es íncreible para la comisionada que no se ha considerado las acciones del colectivo para controlar el brote en el estado.

“Los ciudadanos de nuestro estado quieren vernos trabajando juntos y así es como está construido en nuestra constitución. El hecho de que él esté reacio a reunirse para atender las situaciones, que sobre todo yo le he puesto sobre la mesa temas relevantes de economía, turismo, relacionados al covid-19 y no se han atendido”, aclaró Fried. “El gabinete no ha tenido la oportunidad de reunirse públicamente sobre la respuesta del coronavirus y cómo vamos a controlar esto”.