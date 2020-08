Estas son las batallas electorales que podrían afectar el equilibrio de poderes en el Capitolio de Florida

Miles de personas en Florida, en las últimas horas, han estado llegando a las urnas para emitir su voto. Si aún no ha ejercido su derecho, debe tener en cuenta que no importa a qué distrito electoral vaya, todas las personas deben usar una mascarilla durante todo el proceso. Recuerde, que el uso del cubrebocas es ley en los condados de Miami-Dade y Broward. Y si no cumple, puede ser multado.