Smartmatic, empresa de votación electrónica con sede en Florida, acusa a Trump de socavar la fe en la democracia

Acusan daños y amenazas

Advierten que podrían demandar

“ No tienen evidencia que respalde sus ataques a Smartmatic porque no hay evidencia. Esta campaña fue diseñada para difamar a Smartmatic y socavar las elecciones realizadas legítimamente ”, dijo Mugica.

Smartmatic y Hugo Chávez

Cabello recientemente causó revuelo por haber ironizado en un mitin con la posibilidad de que las esposas no den de comer a sus maridos si no se levantaban para acudir a las urnas, según reportó el diario El Espectador.

“Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar’. Claro, y el que no vote, no come. Se le aplica una cuarentena y no come”, dijo.