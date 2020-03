Demócratas se lanzan al terreno para abatir a Trump, especialmente en la Florida

Para acaparar la mayor cantidad de votantes y evitar que Donald Trump gane la reelección, un grupo demócrata en la Florida lanzó una iniciativa estatal llamada “ Organizing Together 2020 ” , que busca poner enterreno a más de 100 empleados remunerados en 30 de los 67 condados del estado.

Presidido por la única demócrata elegida en todo el estado, la comisionada de agricultura Nikki Fried, Organizing Together 2020 es parte de un esfuerzo de organización de cuatro vías en Florida que incluye el Partido Demócrata, el súper PAC For Our Future y el comité político del multimillonario Mike Bloomberg, que se está convirtiendo de los restos de su campaña presidencial recién terminada.