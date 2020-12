Marco Rubio cree que Donald Trump puede ganar la presidencia si se postula en 2024

Hasta este martes, el senador de Florida Marco Rubio no estaba listo para reconocer el triunfo de Joe Biden en las elecciones por la presidencia de 2020, aunque afirmó que si Trump busca la reelección en 2024 , ganaría la contienda.

¿Irá Trump a la toma de posesión de Biden?

Para Rubio, Trump no es un político y no se comporta como un político, por lo que no espera que asista a la toma de posesión de Joe Biden.