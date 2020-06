De esta forma han ocurrido diversas manifestaciones en repudio al racismo en puntos claves de Florida

Las manifestaciones en repudio al racismo rampante en diversas ciudades de los Estados Unidos han llegado hasta el estado de la Florida , aunque no se han reportado mayores daños como en Nueva York o Washington DC.

Las cosas se pusieron un poco tensas el martes por la noche, cuando la policía usó granadas de humo, balas no letales, pimienta en aerosol y otras medidas para dispersar las multitudes.

Manifestaciones en Orlando

Miami

Gritaron: "No hay justicia, no hay paz. No policía racista”, ya que más de 30 oficiales equipados le seguían.