Conozca como reclamar al IRS el dinero que descontaron por el beneficio de desempleo en Florida

“Si no tiene una computadora, le puede pedir a su contador o preparador de impuesto que le descargue la planilla”, dijo el experto.

Si la persona no ha declarado sus impuestos todavía, no debe tomar en cuenta el dinero que recibió del estado para calcular su pago, siempre en cuando no excedan los $10,200 en beneficios. Pero si ya le pagó al IRS, este le devolverá ese dinero.