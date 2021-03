Miami tiene un nuevo jefe de la policía: el cubanoamericano Arturo Acevedo

Arturo Acevedo se despide de Houston

Datos curiosos de nuevo jefe de la policía de Miami durante sus funciones en Houston

• Su equipo favorito de futbol americano es los Texans: En tono de charla comentó que es fan de los Texans por conveniencia. “Aquí es donde me pagan para tener mi pan dulce en la mañana y huevos rancheros… soy bobo pero no soy bruto”, dijo en medio de carcajadas, con un acento muy cubano. “A mi en realidad me encantan ‘Los Angeles RAMS’ desde chiquitico pero ahora estoy en Houston y mientras no jueguen contra los RAMS le voy a los Texans”.