Trump amenaza nuevamente a California y el gobernador Newson lo disculpa en Twitter

En su mensaje, Trump calificó el trabajo de Newson en el área de administración forestal como “terrible” y agregó: “Cuando se desata un incendio, el gobernador acude al gobierno federal en busca de ayuda. No más" , tuiteó el presidente. Sin embargo, ninguno de los dos más grandes y devastadores incendios que arden hoy día en California están bajo tierras administradas por el estado.

Por su parte, también en Twitter el gobernador Newson respondió al primer mandatario de forma irónica: "No crees en el cambio climático. Estás excusado de esta conversación".

No es la primera vez que Trump amenaza a California con recortes o eliminación de ayuda federal. A inicios del año también arremetió contra la administración estatal por los mortales incendios que sometieron a la región. Sin embargo, no está totalmente claro si el mandatario tiene o no la potestad de llevar a cabo sus amenazas.