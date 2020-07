“No preguntamos por números de seguro social ni estatus migratorio”: alertan sobre falsos rastreadores de contacto de coronavirus

LOS ÁNGELES, California - Las autoridades de Los Ángeles alertan sobre estafadores que fingen reunir datos sobre casos de coronavirus y recolectan información personal de residentes que no es necesaria para el proceso de rastreo de contactos.

Los rastreadores de contactos legítimos ya están teniendo dificultades debido a la falta de información de contacto y a las personas que no están dispuestas a someterse a la larga entrevista.

“No preguntamos por números de seguro social , información de banco, ni estatus migratorio” , dijo Ilish Pérez, especialista de salud pública a cargo de realizar los contactos de rastreo en español. “Si alguien le está haciendo esas preguntas no es empleado del departamento de salud” , enfatizó Pérez.

Los rastreadores de contactos legítimos pueden solicitar el nombre completo y la fecha de nacimiento de una persona, pero no solicitarán información personal sobre las finanzas de una persona, el número de Seguro Social o información de salud detallada. Las personas también pueden llamar al departamento de salud local para verificar que las llamadas o mensajes sean válidos, pero deben tener cuidado con los enlaces o archivos adjuntos en correos electrónicos o mensajes de texto.

En la mayoría de los casos las personas no conocen del virus o no saben los resultados de las pruebas y por ello el Departamento de Salud necesita realizar el proceso de conteo de casos y posibles infectados con el fin de detener los contagios del virus que parece ser no dar tregua en el epicentro de la pandemia en California.