Funerarias trabajan al límite tras aumento de muertes en California

LOS ÁNGELES, California - Las muertes por coronavirus siguen aumentando en Los Ángeles y en todo el sur de California. En tiempos de pandemia, las funerarias denuncian que se está llegando al punto en el que no habrá espacio para recibir más personas fallecidas .

"Ya estamos a niveles donde no caben (los cuerpos). E incluso conozco muchas funerarias que han llegado al punto donde le han dicho a muchas familias que desafortunadamente no los pueden servir porque no tienen el espacio para poder hacerlo", explicó González.