Coronavirus: La pandemia que cambió la vida y hasta la manera en que se lloran las muertes

"Lo recomendable es no abrazarse, no hablar sin mascarillas y evitar llorar" , dijo a Univision Los Ángeles , Gerardo Rodríguez, administrador de la Funeraria Continental. Describiendo parte del protocolo de los servicios fúnebres en tiempos de la pandemia que hacen que despedir a un ser querido sea aún más traumático para familiares y amigos del difunto.

Otro cambio importante del ritual en los tiempos de la pandemia es la eliminación de la capilla ardiente. Ahora, el velorio y entierro se realizan el mismo día, de ser posible y esto solo aplica para funerales de personas que no murieron por coronavirus , ya que en estos casos las medidas son aún más extremas, ya que en estos casos, el aislamiento acompaña al difunto desde el padecimiento del virus y hasta su sepultura o cremación.

"Sí me hizo falta un abrazo": el último adiós para víctimas del coronavirus a través de las pantallas de televisión

Connie Puche, conocida popularmente como 'La Leona' de la radio perdió a su padre por el coronavirus, y el dolor de la enfermedad y pérdida se agudizó cuando los médicos le dijeron que "no podía acompa˜nar a su papá durante su hospitalización ni durante su cepelio".

Armando Garduño, originario de Iguala Guerrero, México, murió el 3 de mayo de 2020 víctima del coronavirus. Su familia no esperaba que el virus lo atacara de manera penosa y a pesar que luchó hasta el último momento, el abuelo hispano sucumbió ante los embates del covid-19.

"Fue una impresión que no puedo describir", dijo Connie a Univision Los Ángeles. Describiendo como a través de la pantalla de su televisor vio el ataú de su padre cargada por cuatro hombres, que no lo conocieron y no tenían ni idea de la historia de la lucha de su padre en México, ni despues que murió.