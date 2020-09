Estos son los centros de enfriamiento abiertos durante la ola de calor en el sur de California

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor por temperaturas que superarán los 100℉ en Los Ángeles y en los valles al sur de California, lo que podría poner en peligro a algunas personas que no cuentan con sistemas de aire acondicionado en sus casas.

Condado de Los Ángeles

Claremont Library Abierto desde el lunes, 09/28 hasta el miércoles, 09/30 Horario de operación: 12:00 p.m. to 6:00 p.m. Dirección: 208 N. Harvard Ave., Claremont, CA 91711

Quartz Hill Library Abierto desde el lunes, 09/28 hasta el miércoles, 09/30 Horario de operación: 12:00 p.m. to 6:00 p.m. Dirección: 5040 W. Avenue M-2, Quartz Hill, CA 93536

Stevenson Ranch Library

Abierto desde el lunes, 09/28 hasta el miércoles, 09/30

Horario de operación: 12:00 p.m. to 6:00 p.m.

Dirección: 25950 The Old Road., Stevenson Ranch, CA 91381