Voto adelantado con alta asistencia en el sur de California; sepa dónde votar en Riverside y San Bernardino

Las boletas electorales para votar por correo salieron este lunes y se espera que las primeras empiezan a regresar la próxima semana, dijo al The Press-Enterprise , Rebecca Spencer, la Registradora de Votantes del Condado de Riverside.

¿Dónde puedo hacer el voto adelantado?

• Condado de San Bernardino: Registro Electoral del Condado de San Bernardino, 777 E. Rialto Ave., San Bernardino, de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes hasta el día de las elecciones, excepto el día de las elecciones, excepto el 12 de octubre.