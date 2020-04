“Son héroes": Congresista exige compensación adicional para los campesinos por trabajar en tiempos de coronavirus

“ Son héroes de primera línea, pero no están siendo tratados como trabajadores esenciales , y eso es algo que tiene que cambiar inmediatamente", dijo Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos a la estación WFAA.

Necesitan protección laboral

“Las empresas deben tomar medidas estrictas inmediatas para proteger a sus empleados de los peligros que presenta el nuevo coronavirus”, dice la carta. Estas protecciones no parecen verse en la labor agrícola .

"Lo que observamos inmediatamente fue que a los trabajadores no se les proporcionaban protecciones ni información,” dijo el secretario-tesorero de United Farm Workers of America, Armando Elenes, a The Guardian.