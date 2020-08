Excongresista republicano respalda la reelección de Trump por su manejo del agua en el Valle Central

“Creo que la agricultura sigue apoyándolo porque ha sido genial para nosotros", dijo Valadao en un programa radial. " En el frente del agua, obviamente no hay otro presidente que haya sido tan útil como él ".

El Procurador de California, Xavier Becerra , presentó una demanda diciendo que la acción de Trump viola las leyes ambientales del estado por no tener un salvaguardas para proteger las especies en peligro de extinción que viven en los ríos Sacramento y San Joaquín.

¿Qué pensaba Valadao de Trump?

“N o he visto ni oído nada que me haga querer salir y apoyarlo, así que me mantengo fuera de la contienda...", dijo entonces Valadao a Eyewitness News por teléfono.