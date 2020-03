El escaño de Katie Hill va a segunda vuelta

El escaño vacante del Distrito 25 que dejó la salida de la ex congresista demócrata Katie Hill parece quedar sin definición por ahora. La demócrata Christy Smith y el republicano Mike García son los candidatos que hasta ahora se enfrentarán el próximo 12 mayo.

Los candidatos

Una larga lista de 13 candidatos se postularon para reemplazar a Hill que debió abandonar la Cámara de Representantes en medio de una controversia sexual. Entre los más sobresalientes están el ex congresista republicano que cayó derrotado ante Hill, Steve Knight (21%), el presentador del programa The Young Turks, Cenk Uygur (5%) y el ex asesor campaña que se declaró culpable en el caso de la intervención electoral rusa en 2016, George Papadopoulos (2%).