Concejal que sugirió rociar a manifestantes con aguas negras ahora pide perdón por sus declaraciones

A estas solicitudes de renuncia se han unido el Simi Valley Democratic Club y el Partido Democrático del Condado de Ventura. El funcionario inicialmente le dijo al periódico Ventura County Star que no se disculpaba por la publicación, sin embargo, dijo que eso cambió después de una conversación el jueves con “un amigo afroamericano”.

Judge se disculpó el jueves por la noche a medida que aumentaba la presión por su renuncia: “ Lo siento y me disculpo por la insensibilidad del meme que compartí en mi página privada de Facebook el lunes por la noche , sobre 'rociar camiones sépticos para sofocar disturbios'. Por error, tomé una posición defensiva cuando me preguntaron por primera vez en Facebook porque realmente lo consideraba una ‘broma’ sobre usar máscaras para detener la propagación de covid-19”, indicó en una publicación en Facebook.

“Hoy hablé con un buen amigo mío que me explicó que sabía que lo había publicado porque pensé que era una broma, pero explicó sin atacarme cómo otros afroamericanos que no me conocen se ofenden. Pido disculpas por cualquier ofensa que haya causado mi insensibilidad”, dijo.