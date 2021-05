$3,000 y $3,600 pagos del crédito tributario por hijos: ¿Quiénes, cuándo y cómo recibirán los pagos en California?

De acuerdo con Carlos Guamán , economísta y CEO de El Triunfo Corp en Los Ángeles, hay familias de inmigrantes que no saben que tienen derecho a recibir los beneficios monetarios del estímulo económico del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan) y quienes pueden reclamarlo no tienen al día el único documento que les permite iniciar el proceso para sus beneficios.

Hasta la fecha, los pagos han llegado principalmente a aquellos que calificaron por sus declaraciones de impuestos de 2019 o 2020, así como a personas que generalmente no presentan impuestos, pero presentaron sus datos a través de la herramienta de no contribuyentes el año pasado, según el IRS .

"El crédito tributario por los hijos, son los $3,000 o $3,600 dependiendo la edad del hijo, no hay ningún problema, los recibe, pero el papá o la mamá o los dos tienen que tener el ITIN válido, eso es crítico" , dijo Guamán.

¿Qué deben hacer los padres indocumentados?

El experto en finanzas dijo además que " aunque no ganen mucho dinero, les recomiendo que mejor prepare los impuestos formalmente, con su ITIN renovado, con su ITN activo, porque como mucha gente no ha hecho impuestos su ITIN no está vigente".