Cheque de estímulo: Estas son las personas que califican por primera vez y lo qué deben hacer para recibirlo

Los Ángeles, CA.- El tercer cheque de estímulo económico ya está llegando a millones de personas con pagos de $1,400 más $1,400 por cada dependiente que califique.

En esta ronda de estímulo económica, aprobada por el presidente Joe Biden, más personas califican para recibir el auxilio financiero. El tercer pago de estímulo "será mayor para la mayoría de las personas. La mayoría de las familias recibirán $1,400 por persona, incluidos todos los dependientes reclamados en su declaración de impuestos", según el comunicado.

Además, el paquete llamado Plan de Rescate Americano incluye algunas personas que no habían sido beneficiadas en pagos anteriores.

¿Los niños ciudadanos de padres indocumentados?

De acuerdo con el experto en finanzas Carlos Guamán, el tercer cheque de estímulo económico incluye a hijos ciudadanos con seguro social de padres indocumentados que presenten sus impuestos con el número ITIN.

"El crédito tributario por los hijos, son los $3,000 o $3,600 dependiendo la edad del hijo, no hay ningún problema, los recibe, pero el papá o la mamá o los dos tienen que tener el ITIN válido, eso es crítico", dijo Guamán y agregó "el problema es que muchos se confunden y dicen 'a mí no me llegó', no les llega porque tienen el ITIN vencido. O hay veces que también les llega a los preparadores de impuestos porque hacen el famoso rapid refund y no les pasan la plata".

Dicho crédito de $3,600 por hijo menor de 6 años, y $3,000 por cada hijo menor de 18 años, se entregará en pagos periódicos en lugar de incluir reembolsos solo en la época de impuestos.

Con respecto al cheque de $1,400 por cada dependiente, "si es un padre o los dos que tienen un número de ITIN igual si les va a llegar los $1,400 al hijo que es ciudadano americano, pero tiene que haber presentado los impuestos para que reconozca el sistema del IRS que si están al corriente, que tienen la información, la cuenta de banco y todo", aseguró Guamán.

¿Qué deben hacer los padres indocumentados?

Guamán aseguró que las personas indocumentadas con hijos ciudadanos deben "hacer el impuesto del 2020, es crítico hacer el 2020, porque así el gobierno tiene la información de ellos, tienen la dirección, tienen la información del hijo, tienen la cuenta del banco y así le mandan su plata".

El experto en finanzas dijo además que " aunque no ganen mucho dinero, aunque para muchas personas no ganar mucho dinero es una cantidad, para otros dicen no ganar mucho dinero es otra, pero yo le recomiendo que mejor prepare los impuestos formalmente, con su ITIN renovado, con su ITN activo, porque como mucha gente no ha hecho impuestos su ITIN no está vigente".

Una vez se asegure que su ITIN está activo "hace los impuestos, pone la información correspondiente de sus hijos, los someten y así usted ya está dentro del sistema del IRS. Tienen la información correcta de los dependientes, tienen la información correcta de su casa, tienen la información correcta del banco y así si va a poder ver algo".

Los reembolsos llegarán una vez sean procesados sus impuestos. "No es que le van a dar mañana, pero eventualmente en el transcurso de estos días o estos meses le darán los pagos", dijo Guamán.

Por otra parte Guamán dijo que " si usted quiere dar un paso más adelante, y quiere entrar en el sistema que yo le llamo 'sistema gringo': tener una cuenta de banco, no ir a cambiar el cheque a un sitio, y ni pagar dos o tres por ciento. Usted se puede acercar a cualquier institución bancaria, puede abrir una cuenta bancaria con su número de ITIN, no más le piden una identificación, también puede abrirlo con su matrícula consular o con su pasaporte".

Con una cuenta bancaria puede ahorrarse las cuotas de cambio de los cheques "y así puede recibir ese estímulo y depósitos directos que eventualmente el gobierno le va a dar a usted con el pagar sus impuestos", dijo Guamán.

¿Qué adultos dependientes van a recibir el tercer cheque?

El IRS indicó que durante esta ronda de pagos las familias elegibles recibirán un pago "basado en todos sus dependientes calificados reclamados a su declaración, incluidos parientes mayores como estudiantes universitarios, adultos con discapacidades, padres y abuelos".

De acuerdo con Guamán "los dependientes mayores que están ahorita saliendo en los impuestos, van a poder recibir el estímulo de los $1,400, pero los va a recibir el que los reclamó, no el dependiente en sí. Entonces los $1,400 le van a llegar al contribuyente. No es que le llega un cheque para la abuelita y un cheque para el papá, no los $2,800 le llegan al papá".

"Si usted gana menos de $150,000 y gana menos de $75,000, si tiene un número de seguro social todos van a recibir"

¿Deben tener miedo las personas indocumentadas?

Para las personas indocumentadas que pueden tener temor de presentar sus impuestos Guamán dice "que no tengan miedo porque el IRS, a mi entender, no pasa la información a inmigración. Más bien, si algún día llegara a haber algún tipo de reforma migratoria los impuestos le ayudarían a usted para decir que sí estaba usted presente y que es una persona de confianza aquí en el país".

