Con seguro social o ITIN: lo que debes saber para presentar los impuestos en California

Hoyos asegura que en ocasiones "la gente no tiene cuentas bancarias pero tienen todo bien grabado en sus cuadernos indicando cuánto han ganado, con quien y cómo se lo han ganado", y agregó que "si la persona no tiene cuenta bancaria, entonces nos vamos a basar en la documentación que ellos tienen".

¿Cuándo presentar los impuestos?

La preparadora de impuestos dijo que "mi experiencia me dice que es muy bueno empezar cuando empiece la temporada ya que usted no quiere hacer sus impuestos a última hora, porque allí es cuando se presentan errores, por estar uno corriendo, haciendo las cosas rápido no va a hacer las cosas bien".