Hispano crea plataforma para facilitar envío de remesas al exterior y obtener tarjeta de crédito sin seguro social

“Como un miembro de la comunidad hispana, como hijo de una familia mexicana, yo he visto muchos e jemplos de personas muy talentosas y trabajadoras que no pudieron obtener préstamos que necesitaban porque como inmigrantes recientes no tenían una historia de crédito”, dijo Carlos Hernández, fundador de Crediverso una plataforma de financiera enfocada en la comunidad hispana. “Muchas personas que no pudieron obtener una tarjeta de crédito porque eran indocumentadas o no tenían números de seguro social, sino que solo tenían un ITIN o una matrícula consular”.