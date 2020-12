Espiral de la muerte: California reporta 379 fallecidos por coronavirus en un solo día

El escenario en los centros de salud por regiones

Al mismo tiempo el gobernador Newsom y el secretario de Salud de California han enfatizado que el problema no es de recursos logísticos, sino de recurso humano capacitado, por lo que ahora el reto también se concentra en contratar médicos y enfermeras.

Los funcionarios de salud aclaran que el término de 0% de capacidad en unidades de cuidados intensivos, no significa que ya no tengan camas en dichas unidades, lo que indica es el agotamiento de las disposiciones previstas para los casos relacionados con el coronavirus, por lo que ahora deben reevaluar la disponibilidad general de los centros de salud.

La mayoría de los residentes del estado están bajo una orden de quedarse en casa debido a la disminución de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos donde viven. Sin embargo, expertos aseguran que dicha orden no está siendo respetada porque no está siendo vigilada y el incumplimiento de la misma no es penalizado.