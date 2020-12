Drástico aumento de casos y muertes por coronavirus en el condado de Los Ángeles

Además, el número de personas que están hospitalizadas es ahora 4,656 de las cuales el 21% están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) , pero muy pronto otros individuos que requerirán atención médica especializada en dichas unidades no tendrán el espacio para ser recibidos. De acuerdo con el Departamento de Salud de California la disponibilidad de camas en la UCI en el sur de California está cerca de llegar al 0% .

Dadas las proyecciones de hospitalizaciones y muertes debido al coronavirus, los funcionarios de salud aseguran que no se puede permitir otra ola de contagios después de las fiestas de navidad y fin de año. "Por favor cancele los planes de vacaciones que impliquen viajes o reuniones con amigos y familiares que no formen parte de su hogar. A menos que seamos más diligentes durante las vacaciones, y más allá, no podremos detener el aumento y brindar un alivio esencial a nuestros hospitales y trabajadores de la salud", dijo Ferrer.