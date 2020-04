Alta demanda de tarjeta Angeleno podría ocasionar que los beneficiarios de la ayuda se elijan por azar

Algunas personas han manifestado la dificultad que han tenido para comunicarse por teléfono o para acceder a la página web hcidla.lacity.org donde se debe solicitar la ayuda, lo cual evidencia la alta demanda de esta ayuda. No obstante, Garcetti dijo que los interesados no se deben preocupar ya que tienen aún dos días para aplicar.

La directora de información pública del HCIDLA, Sandra Mendoza, dijo en un mensaje enviado a Univisio34 que "si el número de personas calificadas excede el número de tarjetas Angeleno disponibles, la ciudad seleccionará al azar entre las personas calificadas para recibir las ayudas". Además Mendoza explicó que la tarjeta Angeleno "se financia de forma privada a través de donaciones al "Fondo del Alcalde para Los Ángeles" y no consisten en fondos públicos o de contribuyentes".

Esto es o que necesitas para aplicar

“La tarjeta es simple, no tiene costo al portador y es una asistencia con fondos privados”, dijo Eric Garcetti , el alcalde de Los Ángeles durante su anuncio . Garcetti especificó que hay tres condiciones para calificar al beneficio:

“Por favor sepan que su estatus migratorio no será una pregunta en la solicitud”, enfatizó el alcalde Garcetti.



Se aclaró que los fondos de la ‘Tarjeta Angelino’ son de procedencia privada, del fondo sin ánimo de lucro del alcalde y Mastercard City Possible Network, y que este no es un programa de la ciudad o no son fondos públicos. Eso hace posible que inmigrantes indocumentados puedan acceder a la asistencia sin problemas.