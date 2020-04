Crean tarjeta prepagada que dará dinero a afectados por el coronavirus en Los Ángeles, incluso a indocumentados

“La tarjeta es simple, no tiene costo al portador y es una asistencia con fondos privados”, dijo Eric Garcetti , el alcalde de Los Ángeles durante su anuncio . Garcetti especificó que hay tres condiciones para calificar al beneficio:

“Por favor sepan que su estatus migratorio no será una pregunta en la solicitud”, enfatizó el alcalde al informar que desde este martes 14 de abril a las 8 am y hasta el jueves 16 de abril se puede solicitar la ayuda a través del portal hcidla.lacity.org o en la línea telefónica 213-252-3040.



Se aclaró que los fondos de la ‘Tarjeta Angelino’ son de procedencia privada, del fondo sin ánimo de lucro del alcalde y Mastercard City Possible Network, y que este no es un programa de la ciudad o no son fondos públicos. Eso hace posible que inmigrantes indocumentados puedan acceder a la asistencia sin problemas.