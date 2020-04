“Agradezco esta segunda oportunidad”: a los 66 años este abuelo hispano gana la batalla contra el coronavirus

La historia de Preciado es una de ellas. Luego de un viaje a Europa, este inmigrante mexicano radicado en Los Ángeles sintió que algo no estaba bien con su salud y, de inmediato, trató de buscar ayuda para detectar si los síntomas que tenía eran por el coronavirus .

"Me sentía como con gripa, pero a lo mejor es coronavirus, voy a solicitar que me hagan la prueba", cuenta Preciado cuando el 17 de marzo comenzó a sentir los indicios de una enfermedad respiratoria.

Pero Preciado dice ser afortunado, ya que las estadísticas no tuvieron la última palabra en su historia. "Con 66 años pude recuperarme y sé que hay gente más joven que yo que ha muerto", dijo agradecido este inmigrante mexicano.

"Tengo que tomarme la temperatura, me tomo el oxígeno que tengo en la sangre, las palpitaciones", dice Preciado sobre los cuidados que son necesarios para asegurar el efectivo restablecimientoo de su salud, y agrega "el único problemita que tengo es la tos, pero ya es menos" .

"Me traen la comida y me la dejan ahí afuera y yo abro la puerta y la agarro", dice Preciado. "Toda mi familia está muy contenta, mi nieta sobre todo, ella le anda por abrazarme, pero ahorita no se puede".