Ted Cruz bloquea en el Senado la última voluntad de la jueza Ruth Bader Ginsburg

Principios distintos, pero firmes

“El líder demócrata [Chuck Schumer] quiere convertir en un manifiesto la opinión de Ginsburg , de que su puesto no fuera elegido hasta que asumiera un nuevo presidente, supuestamente basado en un comentario que la jueza hizo a familiares poco antes de que muriera”, dijo Cruz.

“Esto, desde luego, no es el estándar. La Constitución no permite que los miembros del poder judicial elijan a sus sustitutos”. Bader Ginsburg no sugirió a nadie como su sucesor, solo pidió que se esperase a que el ganador de las elecciones comience su administración en enero.