Abbott limita las opciones para el voto a distancia en Texas, donde casi un tercio de los electores son latinos

El anuncio del republicano Greg Abbott se suma a las ya existentes restricciones para votar que contrastan con la modernidad del segundo estado más aporta riqueza al PIB estadounidense y cuyos 38 votos electorales y sus 36 distritos en el Congreso son decisivos para definir al próximo gobierno de Estados Unidos . Los votantes texanos no pueden registrarse en línea y tampoco existe el acceso universal al voto por correo.

La ofensiva republicana contra las opciones para votar

Esto se añade a la reciente demanda del líder del Partido Republicano de Texas , Allen West , en contra del mandato que el propio gobernador emitió para justificar su negativa de retirar las restricciones al voto por correo para extender el periodo del voto anticipado. Aún no hay un fallo judicial sobre esta demanda, y hasta que no lo haya el periodo para votar de forma anticipada en Texas inicia el 13 de octubre.

“El miedo al contagio no es una opción válida” , dijo entonces el fiscal Ken Paxton, para justificar su argumento. Pero los latinos en Texas, que son uno de cada tres votantes rumbo a la próxima elección, tienen razones para tener miedo. Texas es el único estado de todo el país en que la mayoría de los muertos por covid-19 eran latinos.

Y por si fuera poco, los latinos son de las comunidades que menos acceso tienen a algún tipo de cobertura médica. “Aquí, en San Antonio, el 30% de los latinos no tienen seguro médico”, comentó Saenz, quien advirtió que la cifra de mortalidad podría ser aún mayor porque al no contar con esta opción, es imposible saber cuántos no acudieron a hacerse pruebas o buscar atención médica. Un cálculo conservador indicaría que, de los más de 16,100 muertos que ha registrado Texas desde que inició la pandemia, al menos 8,000 eran latinos .