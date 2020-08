Los demócratas de Texas apoyan a los maestros que advierten sobre los riesgos de volver a clases

Autoridades locales y distritos escolares en varias partes del estado han pedido que se retrase el regreso a clases. La jueza Lina Hidalgo , del condado de Harris (Houston), ha puntualizado que no apoya que los niños vuelvan a las aulas. En distritos escolares como El Paso , los profesores han dicho que no hay condiciones que garanticen que los alumnos, maestros y personal escolar no se convertirán en un nuevo foco de contagio.

El gobierno texano dará equipo de protección

“Biden tiene un plan”, aseguró Collier. “Su contrincante, nuestro actual presidente, no tiene nada de eso y no lo ha tenido desde el minuto uno, y es por eso que hay casi 200,000 muertos en todo el país. No tenía que ser así. El contraste [entre los dos candidatos] no podría ser más claro”.