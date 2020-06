Los demócratas concentran la pelea por el voto por correo en Texas en el ámbito federal

La pelea para extender el voto por correo en Texas debido a la pandemia del coronavirus parece estar llegando a su fin en los tribunales estatales, pero la demanda federal continúa. Texas, el segundo estado con más votos en el Colegio Electoral, y uno de los once que restringe esta opción en todo el país.

La Corte Suprema de Texas decidió la semana pasada que el miedo al contagio de coronavirus no podía ser considerado dentro del apartado de “condición médica” que marca la constitución texana para quienes decidan pedir por esta razón el voto por correo.

¿Cuál es la disputa?

No obstante, el Partido Demócrata de Texas ha dicho que mantendrá la pelea legal en tribunales federales y que incluso está dispuesto a llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos de ser necesario.

Pelea contra el tiempo

El debate sobre el voto por correo en Texas no es nuevo, pero la pandemia del coronavirus lo ha aumentado. La revisión de los vacíos que no estaban contemplados por la ley llevarán meses, de acuerdo con analistas legales citados por el Texas Tribune .

Uno de esos vacíos legales es, por ejemplo, que los votantes no están obligados a especificar cuál es la enfermedad o condición que sufren por la que no pueden ir a votar.

El fiscal Paxton pidió a la Corte Suprema de Texas que evitara que las autoridades electorales repartieran boletas a quienes así lo requirieran, pero los jueces decidieron no hacerlo argumentado que al no existir el recurso para asegurarse de cuál es la condición por la que no pueden ir esto podría discriminar a algunos votantes.