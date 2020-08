Los profesores de El Paso temen un rebrote de coronavirus ante el regreso a clases

“En la dirección contraria”

Otro profesor, que no quiso ser identificado por temor a represalias dentro de su distrito, se lamentó de que no recibió apoyo para poder conectarse a Internet. “Cuando me dijeron que iba a dar clases en línea no tenía ni siquiera una conexión en casa. No sé cómo sobreviví con la conexión de mi teléfono. Y afortunadamente, pude hacerlo así. Pero nadie me ayudó. Mi distrito no me ayudó”.