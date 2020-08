La polémica historia de Abby Johnson, la activista provida que participó en la Convención Republicana

La texana Abby Johnson , una activista provida que antes de 2009 era una férrea defensora del aborto legal e incluso ganó el título de “empleada del mes” de una clínica de Planned Parenthood, ha sido una de las oradoras más prominentes de la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana. Y ahí relató una historia que, al día de hoy, no la ha salvado de la polémica. Al día de hoy persiste la duda sobre si fue ese dramático episodio el que motivó su cambio de opinión o si esto se debió a motivos laborales.

“ Esta es una elección en la que compite el presidente más provida que hemos tenido en la historia ”, dijo Johnson, refiriéndose a Trump. La activista también sugirió que Planned Parenthood tiene como objetivo eliminar a personas de minorías, un argumento usado por ciertos sectores que usan palabras de Margaret Sanger, pionera en la defensa de los derechos reproductivos, sobre el uso de métodos para prevenir el embarazo. El argumento, no obstante, es falaz. Sanger sí se refirió a posibles motivos médicos para interrumpir una gestación pero no habló sobre un perfil racial .

Testimonios contradictorios

También menciona que Johnson menciona que la mujer que tuvo el aborto que hizo que cambiara radicalmente de opinión era afroamericana con 13 semanas de embarazo. Pero los archivos de la clínica indican que la única paciente de raza negra que se atendió en esos días tenía seis semanas, por lo que no pudo haber aparecido el feto que describe en sus memorias ni en la película, sino que, por la etapa de gestación, era un embrión.

Dudas sobre su historia

Su historia incluso inspiró una película: Unplanned , lanzada el año pasado. El lanzamiento de la cinta inspiró una investigación de Salon, publicada en 2019 , que señaló que no había prueba de que un aborto como el que había descrito Johnson hubiese ocurrido en las fechas que lo señaló. No obstante, especialistas reconocen que el procedimiento de aborto a las 13 semanas de gestación es tal y como lo describió. La duda reside en si Johnson lo atestiguó y si fue, en efecto, el punto que la hizo cambiar de opinión.

Al ser confrontada con los documentos que ponían en duda su testimonio, hace 10 años, Johnson respondió en su momento que la falta de datos no era suficiente para asegurar que su testimonio no era válido y señaló la falta de transparencia de Planned Parenthood en sus reportes. Aunque también dijo al Texas Monthly que no recordaba exactamente cuáles eran los documentos que había visto.