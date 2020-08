El vicegobernador de Texas cancela su asistencia al discurso de Trump por la llegada del huracán Laura

“Somos la tormenta”

El Partido Republicano de Texas, por lo pronto, ha dejado de usar su nuevo eslogan “We are the storm” (“Somos la tormenta”) en sus actividades en redes sociales. El lema ya había ganado polémica por relacionarse con el usado por los seguidores de la teoría de la conspiración QAnon, algo que ha rechazado el líder del partido, Allen West. Las páginas oficiales de los republicanos texanos, no obstante, mantienen el logotipo con la leyenda en sus cabeceras.