Trump no es racista dice en la Convención Republicana un exjugador de la NFL acusado de fraude bursátil

No obstante, Brewer aun así apareció en el horario estelar del tercer día de la convención sin que se mencionaran los cargos que enfrenta ante la SEC y se presentó como un “demócrata de toda la vida”, pero que ahora apoya a Donald Trump.

El exlíder del KKK, David Duke, ha manifestado en varias ocasiones su simpatía y apoyo por Donald Trump y The Crusader, el medio oficial de la organización que defiende la supremacía racial, respaldó al actual presidente de Estados Unidos con un editorial publicado en 2016. La propia campaña de Trump rechazó entonces el mensaje, afirmando que no apoyaba ninguna forma de odio. En 2020, el grupo no ha manifestado aún su apoyo explícito a alguna de las dos candidaturas a la presidencia de Estados Unidos.