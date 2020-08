Denuncian que republicanos de Texas escogieron un eslogan vinculado a teorías de la conspiración

El Partido Republicano de Texas ha defendido este viernes su nuevo eslogan “ We are the storm ”, frente a las críticas de que es casi idéntico al utilizado por las conspiraciones de Internet QAnon , una teoría que asegura que hay un “estado secreto” en contra del presidente Donald Trump.

El líder republicano defiende la frase

West asegura que la frase “We are the storm” (Soy la tormenta) se refiere al Salmo 29 de la Biblia, que alaba el poder divino, capaz de causar diluvios y truenos, pero no dice textualmente la palabra “ storm” en la mayoría de sus traducciones al inglés. Tampoco en una de las versiones más antiguas, escrita en hebreo. Y, además, el salmo alaba a Dios como el responsable de esos fenómenos naturales. No cita la frase: “ We are the storm”. QAnon sí.