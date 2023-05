"Escóndete como Winnie the Pooh" controversia por libros que explican a estudiantes qué hacer en caso de un tiroteo

DALLAS. Texas.-Antes de terminar el año escolar, algunos estudiantes inscritos en Escuelas del Distrito Escolar de Dallas llegaron a sus casas con un libro de la caricatura Winnie the Pooh.

El libro indica qué hacer si hay "una amenaza cerca". En el se recomiendan corre, escóndete y pelea, Estas son las mismas recomendaciones que el buro de investigación FBI para reducir la posibilidad de morir en un tiroteo.

María Moreno no está de acuerdo que estudiantes de primaria reciban esta información " No está bien porque van a la escuela a aprender de otras cosas y al saber esto los van a traumar" explicó Moreno a Univision 23