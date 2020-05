Se dispara el número de hispanos con coronavirus en Chicago e Illinois: ¿A qué se debe el aumento?

“Los que estamos practicando medicina, ya sabíamos que esto iba a pasar porque ya estábamos viendo en la sala de emergencia casos de pacientes latinos que parecían coronavirus, dice la Dra. Marina Del Rios, del hospital médico de la Universidad de Illinois en Chicago. “Lo que pasa es que no teníamos manera de decir que de seguro lo que era”.

Si no está seguro si una empresa está violando el Decreto de Quedarse en Casa al no permitir el distanciamiento social seguro, o al no mantener un ambiente de trabajo seguro y sanitario para minimizar el riesgo de propagación de coronavirus, comuníquese con la Oficina de Derechos del Lugar de Trabajo de la La Procuraduría de Illinois al: 1(844) 740-5076 o workplacerights@atg.state.il.us.