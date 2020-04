Este mapa interactivo muestra dónde puede hacerse la prueba de coronavirus en el área de Chicago

"El estado de Illinois ha expandido a aquellos elegibles para hacerse una prueba para incluir a cualquier persona que tenga síntomas similares a COVID, incluso si no se le ha dado una orden médica" , explicó el gobernador durante su conferencia de prensa diaria el jueves.

Numeros de teléfono e información con asistencia en español que debes tener a la mano

Si tienes dudas, el gobierno ha puesto a la disposición del público una línea de teléfono para responder dudas. Puedes comunicarte al 1800-889-3931 con cualquier pregunta. Y puedes encontrar más información en el sitio web de los CDC, del Departamento de Salud Pública de Chicago y del Departamento de Saludo Pública de Illinois.

Recursos

Haz clic aquí para acceder a nuestro Centro de Recursos donde encontrarás información ayuda, consejos y respuestas sobre el coronavirus.