Coronavirus en Illinois: Tenemos las respuestas a tus preguntas frecuentes

Sobre la orden para quedarse en casa y negocios esenciales

¿Cuáles son los negocios esenciales y quiénes son los trabajadores esenciales?

• Comisarías

• Cuarteles de bomberos

• Hospitales/clínicas y operaciones de salud

• Operaciones de servicios humanos

• Organizaciones comunitarias que brindan comidas y servicios sociales

• Cárceles/Prisiones

• Residuos/Saneamiento/Jardinería

• Transporte, incluidos aeropuertos, CTA y Metra

• Servicios públicos: agua, electricidad, gas, etc.

• Obras públicas

• Gasolineras

• Farmacias

• Tiendas de abarrotes

• Bancos de alimentos

• Tiendas de artículos varios

• Restaurantes para: entrega a domicilio, comida para llevar, entrega en la acera

• Bancos e instituciones financieras

• Lavanderías/Servicios de lavandería

• Servicios fúnebres

• Hoteles y alojamientos

• Ferreterías y tiendas de suministros

• Oficios críticos como fontaneros, electricistas, exterminadores, personal de seguridad, etc.

• Oficinas de correo y otros servicios de envío

Dónde llamar si no es empleado esencial o si tiene dudas si su empresa es esencial

En Chicago llame el 311. La ciudad anunció multas de hasta $10,000 para empresas no esenicales que sigan operando en la ciudad.

Para dueños de negocios:

Si tiene preguntas o inquietudes sobre si una empresa es "esencial" en virtud del decreto de Quedarse en Casa, comuníquese con la línea directa COVID-19 del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas al 1800 252-2923 o envíe un correo electrónico a CEO.support @ illinois.gov

Para empleados:

Si no está seguro si una empresa está violando el Decreto de Quedarse en Casa al no permitir el distanciamiento social seguro, o al no mantener un ambiente de trabajo seguro y sanitario para minimizar el riesgo de propagación de COVID-19, comuníquese con la Oficina de Derechos del Lugar de Trabajo de la Oficina del Fiscal General de Illinois al 1(844)740-5076 o workplacerights@atg.state.il.us.

¿Quién expide la carta para poder salir a trabajar si no tengo empleador?

No hace falta tener carta y nadie debería preguntarle a dónde va y está bien que las personas vayan o vuelvan caminando al trabajo, que salga de su caso por alguna necesidad, como ir a la farmacia o a comprar alimentos, o solo para caminar. A las personas que se reúnan en grupos de más de 10 se les podrá preguntar por qué se reúnen, se les solicitará que practiquen un mejor distanciamiento social o que regresen a su casa. Los habitantes de Illinois deben abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad no esencial. El cumplimiento del decreto salvará vidas y es responsabilidad de cada uno de los habitantes de Illinois hacer su parte.

¿Qué debo pedir a mi empleador para protegerme de la epidemia?

Si cree que sus condiciones laborales son inseguras o insalubres, puede presentar una queja ante Federal OSHA o Illinois OSHA.

Presente una queja ante FEDERAL OSHA si trabaja para un empleador del sector privado (por ejemplo: estaciones de servicio, fabricantes, establecimientos comerciales, restaurantes, etc.). Formulario de queja del sector privado. Aquí: Private Sector Complaint Form

Presente una queja ante ILLINOIS OSHA si trabaja para un empleador del gobierno estatal y local (por ejemplo: departamentos de obras públicas, policía y bomberos, oficinas y agencias del estado de Illinois). Formulario de queja del gobierno estatal y local. Aquí: State and Local Government Complaint Form

Beneficios de desempleo

¿Qué es el seguro de desempleo?

El seguro de desempleo proporciona asistencia ingresos temporales para aquellos que han sido separados de su empleo por causas ajenas a su propia y que cumplan con ciertos requisitos.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad?

Debe estar en el paro por causas ajenas a su cuenta. También debe:

1) Poder (físicamente y mentalmente) y estar disponible para trabajar.

2) Registrarse en el servicio de empleo estatal.

3) Estar buscando trabajo.

Nota: Los inmigrantes indocumentados no son elegibles en este momento. Para ser elegible, debe estar autorizado a trabajar en los EE.UU. con un seguro social válido.

Si la han reducido en su empleo las horas afectando su salario a lo que sería su prestación por desempleo, usted puede calificar para algún tipo de asistencia.

Para obtener una lista completa de los requisitos de elegibilidad por favor revise las páginas 4 a 6 del Manual del Seguro de Desempleo en IDES.

¿Cómo puedo pedir ayuda por desempleo?

Desempleo en 1800 244-5631 o https://www2.illinois.gov/ides.

Para procesar el volumen extremadamente alto de reclamos de beneficios de desempleo debido a COVID-19, IDES ha implementado el siguiente cronograma para aquellos que presentan reclamos en línea y por teléfono:

Calendario de presentación en línea:

A aquellos con apellidos que comiencen con las letras A-M se les pedirá que presenten sus reclamos los domingos, martes o jueves.

A aquellos con apellidos que comiencen con letras N-Z se les pedirá que presenten sus reclamos los lunes, miércoles y viernes.

Los sábados estarán disponibles para que cualquiera pueda acomodar a aquellos que no pudieron presentar durante su ventana asignada.

Programa de presentación del centro de llamadas:

A aquellos con apellidos que comienzan con letras A-M se les pedirá que llamen los martes y jueves de 7:30 am. a 6:00 pm.

A aquellos con apellidos que comienzan con letras N-Z se les pedirá que llamen los lunes y miércoles de 7:30 am. a 6:00 pm.

Los viernes (de 7:30 am. a 6:00 pm) estarán disponibles para que cualquiera pueda acomodar a aquellos que no pudieron presentar durante su ventana asignada.

El día o la hora del día en que se presenta un reclamo no afectará si recibe beneficios o el monto de su beneficio. Además, las reclamaciones se retrasarán para reflejar la fecha en que un demandante fue despedido o despedido de su trabajo debido a COVID-19.

Nota: Los días en los que puede presentar un reclamo pueden ser diferentes de los días en que se le pide que certifique.

¿Soy elegible si me despidieron debido al virus COVID-19?

Si. Las personas que han sido despedidos temporalmente debido a COVID-19 pueden ser elegibles para beneficios de desempleo, siempre y cuando sean capaces y tengan disposición. Bajo las reglas de emergencia adoptadas recientemente, el individuo no tiene que registrarse en el servicio de empleo, y en su lugar se considera que la búsqueda activa de trabajo, siempre y cuando se preparan para volver a su trabajo tan pronto como el empleador se vuelve a abrir.

Los beneficiarios de DACA pueden pedir desempleo.

¿Qué pasa si dejo mi trabajo porque estoy preocupado por COVID-19?

Un individuo que deja el trabajo voluntariamente sin una buena razón atribuíble al empleador generalmente no tendrá derecho a recibir beneficios de desempleo. Pero dependerá de si puede demostrar que los hechos en su caso la personas tenía una buena razón para dejar de trabajar y que la razón era atribuíble al empleador.

¿Qué pasa si estoy confinado a mi casa porque un médico con licencia me ha diagnosticado, o alguien que debo permanecer en casa para cuidar, con tener COVID-19? ¿Qué pasa si los impone el gobierno o recomienda una cuarentena?

Un individuo en cualquiera de estas situaciones serían considerados a estar en paro por causas ajenas a su propia cuenta. Sin embargo, para tener derecho a los beneficios de desempleo, todavía tendría que cumplir con los demás requisitos de elegibilidad.

¿Qué pasa si salgo del trabajo porque la escuela de mi hijo ha cerrado temporalmente y siento que debo permanecer en casa con ellos?

En las circunstancias actuales, una persona que dejó el trabajo para cuidar de su hijo podría ser considerado como desempleado por causas ajenas a su propia; en ese caso, para tener derecho a beneficios de desempleo, el individuo todavía tendría que cumplir con los demás requisitos de elegibilidad.

Para obtener más información sobre el desempleo debido a COVID-19, consulte el comunicado de prensa emitido por el IDES en

¿Quién administra el seguro de desempleo?

El Departamento de Seguridad de Empleo de Illinois (IDES). Página web: https://www2.illinois.gov/ides/Pages/default.aspx

Teléfono: 1800 244 5631

¿Cómo solicito para beneficios de desempleo?

Visite https://www2.illinois.gov/ides/aboutides/Pages/10%20Things%20You%20Should%20Know.aspx





Junto con la información demográfica y antecedentes generales, los individuos necesitarán la siguiente información para llenar la solicitud:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación

Domicilio actual y envío por correo

Número de seguridad social

Fechas últimos empleos

Número de días trabajados durante el último período de empleo

Número de semanas que ganan $484 o más durante el último período de empleo

Si tiene dificultades para presentar una solicitud en línea, puede llamar al número de teléfono de atención al IDES 1(800)244-5631 para obtener ayuda. Se recomienda a los solicitantes para llenar la solicitud en línea, pues los tiempos de espera son más de 30 minutos, dado el alto volumen de llamadas en este momento.

Una vez que se aprueba mi solicitud, ¿cuánto tiempo se tarda en recibir el beneficio y cuánto voy a recibir?

Se tarda aproximadamente 2 semanas para obtener el primer pago, y, normalmente, el primer pago es de valor de una semana de beneficios. Su beneficio se calcula sobre los ingresos que se han reportado por su empleador anterior. El beneficio mínimo por semana es de $51 y el máximo por semana es de $484. Usted puede calificar para una cantidad adicional si usted reclama un dependiente calificado.

Protección al consumidor

Los precios de los productos están subiendo ¿dónde reporto?





En Chicago llame 311

En el resto de Illinois:

Procuraduría estatal Teléfono: 800 386-5438. https://ccformsubmission.ilattorneygeneral.net/

Servicios médicos ¿Qué pasa si no tienes un médico o seguro y te enfermas con COVID-19?

Si no tiene un proveedor médico, no tiene seguro o tiene ingresos limitados o no tiene ingresos y cree que necesita servicios que no sean de emergencia servicios médicos, puede comunicarse con su centro de salud comunitario (CHC) más cercano por teléfono e informarles de su necesidad. Trabajarán con usted para coordinar la atención adecuada. En casos de emergencia, llame al 911. Hay aproximadamente 165 CHC en toda la ciudad de Chicago, así que encuentre uno que esté cerca de usted. Puedes encontrar tu CHC más cercano en https://findahealthcenter.hrsa.gov/.

¿Qué es un centro de salud comunitario (CHC)?

Los CHC son organizaciones de atención médica centradas en el paciente que sirven como una atención primaria de salud integral y rentable opción de atención para las comunidades más marginadas de Estados Unidos, incluidas las personas con ingresos limitados o sin ingresos y el sin seguro Los CHC aumentan el acceso a la atención médica y brindan

servicios integrados basados en las necesidades únicas de comunidades a las que sirven. ¿Cuánto cuestan los servicios? Los CHC reciben fondos del gobierno federal que les permite cobrar a cada paciente con una tarifa variable sobre los ingresos y la capacidad de pago del paciente. Ningún paciente será rechazado por no poder pagar.

Ayuda con comida

¿Dónde reparten comida gratis?





Salvation Army: www.salarmychicago.org/coronavirus

Greater Chicago Food Bank Depository: https://www.chicagosfoodbank.org/find-food/

Meals on Wheels: https://www.mealsonwheelschicago.org/ (para mayores de edad)

Alberges: https://www.homelessshelterdirectory.org

Escuelas Públicas de Chicago: Las familias pueden recoger comidas fuera de la escuela CPS más cercana; NO necesitan recoger comidas en la escuela a la que asisten. Teléfono: (773)553-KIDS Correo:familyservices@cps.edu

Renta, hipoteca y servicios básicos

¿Me pueden desalohar de mi casa?

Si es dueño de casa debe llamar a su banco para decirle que perdió el trabajo debido al COVID-19; no hay ley federal o estatal que obligue a los bancos perdonar o aplazar los pagos, pero varios bancos trabajan con sus clientes para hacer un plan de pago o ofrecer algún alivio.

El Gobernador Pritzker anunció Freddie Mac y Fannie Mae están permitiendo diferir pagos de hipotecas, pero debes llamarlos directamente y explicar tu situación.

Si alquila el gobernador de Illinos ordenó la suspensión de desalojos y muchas cortes no están abiertas. No es un perdón del pago pero por a hora no lo podrán desalojarlo por falta de pago.

Ayuda para negociar con el due˜no de su casa: Metropolitan Tenant Association: 312 742 RENT.

Fondo de la ciudad de Chicago para ayuda con el pago de la renta

Son 2,000 becas de $1000 cada una. La mitad se sortearán por lotería y la otra mitad irá a organizaciones comunitarias: Para solicitor: http://www.bit.ly/chirenta

¿Qué ayuda existe para pago de cuentas de servicios básicos?

La Comisión de Comercio de Illinois (ICC) emitió una orden de emergencia que requiere una moratoria de desconexión de servicios básicos, como agua, gas o electricidad, por falta de pago y la suspensión de los cargos hasta el 1 de mayo de 2020, o hasta el final del estado de emergencia COVID-19 del Gobernador se extiende más allá del 1 de mayo.

Debe llamar a su proveedor y explicar su situación.

Para más ayuda: Citizens Utility Board 1 800 669-5556

Impuestos

¿Hasta cuándo tengo para pagar/declarar los impuestos Federales y de Illinois?

La nueva fecha para presentar su declaración de impuestos ahora es el 15 de julio.

Pequeños negocios

¿Hay ayuda para los pequeños negocios?





Prestamos de desastre de la administración de pequeños negocios (SBA): https://disasterloan.sba.gov/ela/.

Para dueños de restaurantes y hotels · A quien debo acudir para aydua: CHIBIZHUB.ORG , cámaras de comercio y oficinas de desarrollo etc. (revise la sección de resources center -https://www.chibizhub.com/resources/find-a-resource)

Ley CARES ayuda a personas con cheques y negocios.

¿Quién es elegible para un reembolso de recuperación o ‘relief check’?

Todos los residentes de EE. UU. Con ingresos brutos ajustados de menos de $ 75,000 ($ 112,500 por cabeza de familia y $ 150,000 casados), que no son dependientes de otro contribuyente y tienen un Número de Seguro Social elegible para el trabajo, son elegibles para el reembolso completo de $ 1,200 ($ 2,400 casados). También son elegibles para un adicional de $ 500 por niño. Una familia típica de cuatro es elegible para un reembolso de recuperación de $ 3,400.

¿Qué pasa con los contribuyentes con ingresos brutos ajustados superiores a $ 75,000 ($112,500 para cabeza de familia y $ 150,000 casados)? ¿Son elegibles para recibir algún reembolso?

El monto del reembolso se reduce en $ 5 por cada $ 100 que los ingresos de un contribuyente exceden el umbral de eliminación gradual. El monto se elimina por completo para los contribuyentes solteros con ingresos superiores a $ 99,000, $ 146,500 para los jefes de hogar con un hijo y $ 198,000 para los contribuyentes sin hijos. Para una familia típica de cuatro, la cantidad se elimina por completo para aquellos con ingresos brutos ajustados que exceden los $ 218,000.

¿Qué sucede si mis ingresos superaron el umbral en 2019, pero perdí mi trabajo debido al virus corona? ¿Puedo obtener un cheque de reembolso?

Si sus ingresos en 2019 estuvieran en el rango de eliminación gradual, aún recibiría un reembolso parcial basado en su declaración de impuestos de 2019. Sin embargo, el reembolso es en realidad un anticipo de un crédito fiscal que puede reclamar en su declaración de impuestos de 2020. Si sus ingresos son más bajos en 2020 que en 2019, cualquier crédito adicional para el que sea elegible será reembolsado o reducirá su obligación tributaria cuando presente su declaración de impuestos 2020 el próximo año.

¿El reembolso está sujeto a impuestos o tendré que devolver algún monto si el reembolso basado en mi declaración de 2019 es mayor de lo que sería si estuviera basado en mi declaración de impuestos del año 2020?

No, el reembolso se trata como otros créditos tributarios reembolsables, como el crédito tributario por hijos y el crédito tributario por ingreso del trabajo, y no se considera ingreso. Además, si la cantidad de crédito que califica en función de los ingresos de 2020 es inferior a la que califica en función de su declaración de impuestos de 2019, no tiene que devolverse.

¿Quién califica como niño a los fines del reembolso?

Cualquier joven que sea un niño calificado para los propósitos del Crédito Tributario por Hijos también es un niño calificado para los fines del reembolso de recuperación. En general, un niño es dependiente de un contribuyente menor de 17 años.

¿Los dependientes, que no sean niños menores de 17 años, califican a un contribuyente para recibir $ 500 adicionales por dependiente?

No, los $500 adicionales por niño se limitan a niños menores de 17 años.

¿Son elegibles para un reembolso de recuperación las personas con ingresos bajos o nulos o aquellas con beneficios federales con recursos limitados, como SSI?

Sí, no hay requisitos de ingresos que reúnan los requisitos. Incluso las personas con $ 0 de ingresos son elegibles para un reembolso siempre que no sean dependientes de otro contribuyente y tengan un SSN elegible para trabajar.

¿Son elegibles las personas mayores cuyo único ingreso proviene del Seguro Social o un veterano cuyo único ingreso es un pago por discapacidad para veteranos?

Sí, siempre que no sean dependientes de otro contribuyente. El proyecto de ley también proporciona al IRS herramientas adicionales para ubicar y proporcionar reembolsos a personas de la tercera edad de bajos ingresos que normalmente no presentan una declaración de impuestos al permitirles basar un reembolso en el Formulario SSA-1099, Declaración de beneficios del Seguro Social o Formulario RRB-1099, que es el equivalente de la declaración del Seguro Social para los empleados del ferrocarril. Sin embargo, se alienta a las personas mayores a presentar su declaración de impuestos de 2019 para asegurarse de recibir su reembolso de recuperación lo más rápido posible.

¿Los estudiantes universitarios son elegibles para un reembolso de recuperación?

Solo si no son considerados dependientes de sus padres. En general, un estudiante universitario a tiempo completo menor de 24 años se considera dependiente si sus padres proporcionan más de la mitad de su apoyo.

Soy elegible para un reembolso, ¿qué debo hacer para recibirlo?

Para la gran mayoría de los estadounidenses, no se requerirá ninguna acción por su parte para recibir un cheque de reembolso ya que el IRS utilizará la declaración de impuestos del contribuyente de 2019 si se presentó o su declaración de 2018 si no presentó su declaración de 2019. Esto incluye a muchas personas con ingresos muy bajos que presentan una declaración de impuestos a pesar de no tener que pagar ningún impuesto para poder aprovechar el crédito reembolsable del impuesto sobre la renta del trabajo y el crédito fiscal por hijos.

¿Qué debo hacer si no presenté una declaración de impuestos para 2019 o 2018?

La mejor manera de asegurarse de recibir un reembolso de recuperación es presentar una declaración de impuestos de 2019 si aún no lo ha hecho. Esto se puede lograr de forma gratuita en línea desde su hogar utilizando el programa de archivo gratuito del IRS (https://www.irs.gov/…/free-file-do-your-federal-taxes-for-f…). El proyecto de ley también instruye al IRS a participar en una campaña pública para alertar a todas las personas de su elegibilidad para el reembolso y cómo recibirlo si no han presentado una declaración de impuestos de 2019 o 2018.

Si tengo una deuda vencida con una agencia federal o estatal, o debo impuestos atrasados, ¿se reducirá mi reembolso?

No, el proyecto de ley desactiva casi todas las compensaciones administrativas que normalmente puede reducir los reembolsos de impuestos para las personas que tienen deudas tributarias pasadas o que están atrasados en otros pagos a gobiernos federales o estatales, incluidos los pagos de préstamos estudiantiles. La única compensación administrativa que se aplicará se aplica a aquellos que tienen pagos vencidos de manutención infantil (child support) que los estados han informado al Departamento del Tesoro.

¿Qué hago si me mude o cambió mi cuenta de banco después que hice los impuestos? Tienes que notificar de inmediato al IRS del cambio IRS.gov.

Donativos

Si quiero donar sangre para ayudar https://www.vitalant.org/Home.aspx https://www.redcross.org/give-blood.html