La muerte de un trabajador por coronavirus provoca el cierre temporal de una tortillería en Chicago

CHICAGO, Illinois. – Hasta ahora no hemos logrado hablar personalmente con los dueños de la tortillería El Milagro o con un empleado. Pero sabemos que hay dos empleados más que dieron positivos por coronavirus y otros 4 presentan síntomas.

Dicen que el empleado fallecido no había trabajado desde el 9 de abril y ya han notificado a aquellos que trabajaron cerca de el.

"Muchas compañías ofrecieron limpiar sus plantas entre semanas pero la respuesta mía es que las máquinas no estornudan”, dice Mújica. “No hay que limpiar las máquinas. El problemas es contaminación de trabajador a trabajador que están demasiado cerca y que no tiene máscaras protectoras".

Si no está seguro si una empresa está violando el Decreto de Quedarse en Casa al no permitir el distanciamiento social seguro, o al no mantener un ambiente de trabajo seguro y sanitario para minimizar el riesgo de propagación de coronavirus, comuníquese con la Oficina de Derechos del Lugar de Trabajo de la La Procuraduría de Illinois al: 1(844) 740-5076 o workplacerights@atg.state.il.us.