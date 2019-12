Chicago amplía protección a inmigrantes; organizaciones comunitarias dicen que 'hay mucho más que se puede hacer'

En esencia, la ordenanza hace varias cosas. En primer lugar, establece que “limitará a entidades y empleados de la ciudad” para que no puedan brindar asistencia a las operaciones de agentes de inmigración e impide que se comparta información con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Plantea también que si ICE solicita apoyo al Departamento de la Policía de Chicago, esto debe quedar documentado.

Lo nuevo de esta ordenanza, que no existía en el planteamiento de las políticas de ciudad santuario que adoptó Chicago hace más de una década es que llamadas al 3-1-1–el número de servicios de Chicago que no son de emergencias–provea recursos e información sobre inmigración a quien sea que llame. Este servicio busca funcionar en inglés y para quien no hable dicho idioma.