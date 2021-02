Kevin McCarthy pide perdón por haber ofendido a maestros en todo el país

“Nuestros niños son los más importante para el futuro de nuestras comunidades y nuestro país. Los padres, maestros y mentores hacen todo lo posible para mantenerlos a salvo y para educarlos y llevarlos a ser buenos ciudadanos productivos. Esta pandemia ha ejercido una enorme presión sobre todos los involucrados en la educación, especialmente nuestros maestros que están trabajando más duro que nunca, en diferentes entornos, en diferentes momentos del día, en apoyo de sus estudiantes. Por eso me gustaría pedir perdón por una publicación reciente de un artículo y una imagen que muchos me han dicho que asocia injustamente a algunos sindicatos de maestros con todos nuestros maestros. Nunca tuve la intención de sugerir que no están trabajando al máximo para nuestros hijos; sé que lo hacen todos los días, en circunstancias muy difíciles.