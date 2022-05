“No era un animal”: Madre reclama justicia a un año de la muerte de su hijo a manos de policías

“Mi niño no merecía recibir todas las balas dentro de él. No se merecía 40, 50 balas… Pero ves el video y yo lo mostraré. Yo recibí dos videos desde el principio hasta el final y quiero saber por qué lo esposaron. ¿Por qué lo amarraron atrás? Ya estaba muerto. No necesitaba que lo amarraran así. Lo aguantaron como si fuera un animal. No era un animal”, dijo Elizabeth Gonzáles, madre del hombre.