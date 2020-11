Senador de Texas muestra el hallazgo de papeletas en Puerto Rico como evidencia para el recuento electoral

Cornyn, que representa a Texas en la Cámara Alta de Estados Unidos desde 2002 y ganó su cuarta reelección en las mismas elecciones, escribió en su cuenta de Twitter : “Otro ejemplo de porqué es prudente dejar que el proceso [electoral] continúe su curso: Miles de votos sin contar hallados en Puerto Rico una semana después de la elección”, como comentario de un artículo publicado el 11 de noviembre en The New York Times .



El legislador republicano omitió mencionar que los votos emitidos en Puerto Rico no son válidos para la elección presidencial, puesto que los puertorriqueños no tienen derecho a elegir al presidente de Estados Unidos, senadores o representantes en el Congreso, pese a sumar más de 3 millones de habitantes, una cifra superior a Nevada, Delaware, Maine o New Hampshire. En cualquier caso, el hallazgo de estas boletas afectarían algunas de las contiendas más reñidas en la isla, que apenas este fin de semana comenzó a certificar “preliminarmente” a los ganadores.