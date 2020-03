Los votantes texanos de Bernie Sanders miran con recelo la posible nominación de Biden

“Si gana Biden, yo no votaré por él. El statu quo demócrata no lo dejó ganar en 2016 y yo ya estoy harto de eso”, explicó Alan Zaizar, un votante de 30 años con un botón donde se leía “Unidos con Bernie”, a The Texas Tribune. Otra de las asistentes, Maritza Arroyo, comentó que no sentía entusiasmo por el exvicepresidente. “Tengo 49 años y es la primera vez en mi vida que siento entusiasmo por un candidato”.