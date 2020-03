Algunos centros de votación en Texas abren entre largas filas y retrasos por temor al coronavirus

Los votantes texanos esperan en largas filas desde que abrieron los centros de votación a las siete de la mañana. Incluso el sitio que el gobierno texano ha dispuesto para que los electores encuentren los centros de votación que les corresponden no estuvo en línea durante buena parte de la mañana debido al alto número de visitas.

Los centros de votación en Texas abrieron con retraso debido a que algunos trabajadores no se presentaron a trabajar por temor a contagiarse de coronavirus .

Al menos once personas, entre ellos jueces que debían de abrir algunos de los 175 centros de votación en el condado de Travis (Austin), no se presentaron argumentando temor a contagio de coronavirus, informó la encargada Dana DeBeauvoir. Estos se suman a los 31 jueces que dijeron la semana pasada que no participarían en la jornada electoral también por miedo a contagiarse.