Texas es uno de los estados que más ha cerrado centros de votación en todo el país

Un informe de The Leadership Conference Education Fund halló que unos 750 centros de votación han cerrado en Texas desde 2012. El estado, tradicionalmente republicano, ha visto cambios demográficos que podrían cambiar el escenario en el mediano plazo, según dijo Manny García, funcionario del partido Demócrata, al periódico británico The Guardian . “Es el mayor territorio en disputa en el país”, comentó.

El cierre de los centros de votación, no obstante, podrían hacer que Texas mantenga sus altas cifras de abstención, lo que ha favorecido históricamente a los republicanos. “El tema más importante a tener en cuenta es que Texas no es un estado rojo [republicano], es un estado que no vota”, solía decir el excandidato presidencial Beto O’Rourke.